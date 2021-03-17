Мэрия Орла планирует реорганизовать все муниципальные казенные учреждения

В рамках оптимизации структуры администрации Орла планируется реорганизация всех муниципальных казенных учреждений (МКУ). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В частности, планируется создать МКУ «Жилищное управление», которое будет отвечать за «полный спектр услуг, связанных с жилищной сферой»: приватизацию муниципальных помещений, заключение договоров социального найма, мониторинг состояния и использования муниципального жилого фонда, ремонт свободных муниципальных помещений, переселение из ветхого аварийного жилья, закупку жилья. Создание этой организации не предполагает увеличения штата — в его структуру войдут сотрудники МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла» (УКХ), жилищный отдел и отдел капремонта и расселения домов мэрии.

Также мэрия планирует реформировать УКХ и МКУ «Управление капитального строительства» в «так называемую Службу единого заказчика». Кроме того, предполагается объединение трех МКУ — «Единую дежурно-диспетчерскую службу», «Службу технического обеспечения администрации» и «Централизованную хозяйственную службу учреждений культуры». Оптимизация также не потребует увеличения штата, отметили в мэрии.

Александр Прытков