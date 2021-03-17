Нижегородка перевела более 2,1 млн рублей телефонным мошенникам

Жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию с заявлением о хищении 2,1 млн руб. с ее банковской карты. Региональное управление МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

Нижегородка рассказала сотрудникам полиции, что в середине февраля ей позвонил злоумышленник. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о сомнительных операциях с ее счетом. В ходе разговора звонивший несколько раз переключал линию на якобы руководителей банка. Потерпевшая, доверившись звонившему, сняла со своих счетов все денежные средства и внесла их через разные банкоматы на четыре счета, принадлежащие мошенникам.

Осознав, что ее обманули, нижегородка обратилась в полицию. Сотрудники МВД пытаются установить личность злоумышленника.

В МВД просят граждан быть внимательными. В случае получения звонка из банка лучше прервать звонок и самостоятельно позвонить на горячую линию своего банка по номеру, указанному на карте.

Анастасия Еремина