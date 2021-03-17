На проведение концерта в честь дня Победы в Ростове выделили 2,9 млн рублей

Управление культуры Ростова-на-Дону объявила конкурс на оказание услуг по техническому обеспечению гала-концерта на Театральной площади, который посвящен 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 2,9 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет не позднее вечера 8 мая доставить и установить на площади три крупногабаритных экрана, звуковую и световую аппаратуру, сцену, обеспечить оформление сцены и другое. Согласно документации, подрядчик должен будет организовать «обеспечение синхронного звукового сопровождения гала-концерта и фейерверка посредством звукоусиливающего оборудования». Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта до 10 мая 2021 года. Окончание подачи заявок на конкурс — 24 марта.

Наталья Шинкарева