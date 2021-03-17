Стало известно, в каком состоянии находятся пациенты с COVID-19 в Оренбуржье

В Оренбургской области в стационарах находятся 537 человек с коронавирусной инфекцией. Из них 186 пациентов – в тяжелом состоянии, 33 – на искусственной вентиляции легких, 450 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 326 заболевших в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона 17 марта.

За минувшие сутки в Оренбуржье зафиксировано 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе со 2 марта выявляют 80 и менее случаев заражения COVID-19 за сутки. Суточный прирост зараженных остается на уровне 0,2%. Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 38 884. Умер 681 человек, в том числе пять пациентов за последние 24 часа.

Ани Айвазян