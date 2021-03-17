Перевозки пассажиров АО «СКППК» в январе — феврале снизились на 9%

За первые два месяца текущего года на электричках АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (АО «СКППК») отправились около 2 млн человек, что на 9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Как сказано в сообщении, за январь — февраль в Ростовской области было перевезено 1,1 млн пассажиров, в Ставропольском крае — 563 тыс. человек. На электричках сообщением Ростов — Таганрог проехали 611 тыс. человек, а на маршруте Минеральные Воды — Кисловодск — 544 тыс. пассажиров. Отмечается, что за два месяца пассажирооборот в пригородном сообщении составил около 68 млн пасс-км.

Наталья Шинкарева