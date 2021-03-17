В Нижневартовске поймали медведя, бегавшего по городу

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) поймали медведя, который бегал по улицам Нижневартовска. Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО, медведь принадлежит местному жителю и содержался в вольере, расположенном на территории одной из городских гостиниц. Животное сбежало из вольера, в отношении владельца полиция начала проверку.

Чтобы поймать медведя — его пришлось усыпить. После этого животное вернули в вольер.

«Правоохранители обеспечили оцепление места происшествия и взяли животное в кольцо из служебных автомобилей. Никто из граждан не пострадал. Правоохранители оказали специалистам помощь в транспортировке медведя к вольеру, где он будет содержаться в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе УМВД.

«Интерфакс» со ссылкой на сотрудника пресс-службы администрации города, что для дальнейшей жизни медведя ищут подходящее лесничество.

Напомним, сегодня несколько местных телеграмм-каналов опубликовали видео, на котором видно, как медведь бежит за мужчиной. Человек перебегает проезжую часть, медведь бежит за ним, но попал под автобус.