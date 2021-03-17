Более 200 специалистов рынка недвижимости посетили конференцию строительной компании АСК

В рамках конференции с докладом о новой стратегии развития бренда выступил вице – президент AVA Group по коммерции Нарт Ольга, которая подвела тоги совместной работы в 2020 году и рассказала о том, как будет формироваться проект в текущем году и какие изменения ожидают компанию в ближайшей перспективе.
В ходе конференции состоялась презентация проектов старт продаж, которых начнется в течение ближайшего времени – ЖК «Фрэш» (мрн. Гидростроителей) и ЖК «Смородина» (мрн. Новознаменский). Специалистам была предоставлена информация по преимуществам проектов, технических особенностях, инженерных системах будущих жилых домов. Каждый участник конференции получил книгу проекта, разработанную специально для специалистов рынка недвижимости. Разработчики уверены, что этот продукт значительно упростит работу с клиентами и позволит обладать максимумом необходимой информации
Завершилось мероприятие ответами на вопросы партнеров, обменом мнений о презентованных проектах, текущей ситуации на рынке недвижимости.