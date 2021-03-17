Умер экс-председатель Воронежского облсуда Борис Петин

В возрасте 82 лет скончался бывший председатель Воронежского облсуда Борис Петин. Об этом сообщила пресс-служба суда. Причины смерти не раскрываются.

Борис Петин родился в 1938 году в селе Ячейка Эртильского района, Воронежской области. Юридическую карьеру начал в 1967-м с должности старшего следователя спецпрокуратуры Свердловска. В 1972 году стал судьей Центрального райсуда Воронежа, в 1976 году назначен его председателем.

В 1980-м избран заместителем председателя Воронежского облсуда. С 1981 по июнь 1983 годах работал заместителем заведующего отделом обкома КПСС. В 1983-м стал председателем облсуда. Однако в 1985 году перешел на должность главы отдела отдел юстиции облисполкома. С конца 1989-го снова работал председателем облсуда. Бессмено возглавлял его до апреля 2005 года, затем в связи с достижением предельного возраста ушел в отставку.

Александр Прытков