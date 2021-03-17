Приглашаем на экскурсии в жилой комплекс «Салют»

Дорогие друзья! Спешим сообщить вам об открытии регулярных экскурсий в жилой комплекс «Салют»1.

Это уникальное предложение от PAN City Group2: не каждый застройщик предоставляет такую возможность своим покупателям при выборе новой квартиры. Обычно квартиру в новостройке покупатель выбирает только на основании планировки, но вы сможете лично посетить строительную площадку ЖК «Салют» и выбрать идеальную для вас квартиру, оценить темпы строительства дома, эргономичные планировки квартир, качество и характеристики отделки.

Экскурсии проводятся по средам с 12 до 13 часов по предварительной записи. Для вашего удобства мы предусмотрели автоматическую запись на экскурсию на сайте salutdom.ru. Вы также можете записаться на просмотр квартиры по телефону 207-17-07.

ЖК «Салют», 2-й дом готов уже на 67% – продолжается утепление фасада, ведутся внутренние инженерные работы и подготовка к отделке квартир. Не откладывайте решение о покупке: с ростом процента готовности жилого комплекса увеличивается стоимость квартир, а их наличие тает на глазах – в продаже менее 40 квартир.

Так, в продаже остались две последние двухкомнатные квартиры-студии площадью 45,3 кв. м. Уютная квартира с качественным ремонтом – отличный вариант для молодой семьи! Вместительная гардеробная избавит вас от необходимости продумывать дополнительные места для хранения, а раздельный санузел обеспечит комфорт для всех членов семьи!

Для больших семей идеально подойдет трехкомнатная квартира 70,3 кв. м: вместительная кухня-гостиная, раздельный санузел, гардеробная и три отдельные комнаты, назначение которых вы выбираете сами – отдельные спальни для детей, гостиная или же кабинет. Уверены, эта квартира удивит вас своей функциональностью и удобством! Успевайте, в продаже осталась последняя квартира данной планировки на 8-м этаже!

Забронировать квартиру со скидкой до 3%3 можно на сайте проекта salutdom.ru, в отделе продаж по телефону (342) 207-17-07 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

Следить за ходом строительства жилого комплекса можно на официальном сайте salutdom.ru, в мобильном приложении PAN для IOS или Android и в официальной группе «ВКонтакте» и «Инстаграм».