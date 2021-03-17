В Казани вторичное жилье в пятиэтажках подорожало на 17%

Стоимость квартир в пятиэтажных домах на вторичном рынке Казани в феврале 2021 года составила в среднем 87,2 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 17% больше, чем год за этого. При этом потребительский интерес к приобретению такого жилья повысился на 11%. Исследование провели специалисты Avito.

Отмечается, что на квартиры в пятиэтажных домах приходится 26% от всего спроса на рынке вторичного жилья в Казани. Популярность такого вида жилья связано с более низкими ценами по сравнению со средней стоимостью по рынку и предполагаемым улучшением жилищных условий в будущем благодаря программе реновации.

В России в среднем стоимость квартир в пятиэтажных домах на вторичном рынке в феврале составила 49,7 тыс. руб., что на 13% больше, чем годом ранее. Интерес к приобретению такого жилья вырос на 4%.

"Ъ-Казань"