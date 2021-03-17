Baidu планирует привлечь $3,1 млрд на SPO в Гонконге

Китайская интернет-корпорация Baidu собирается провести вторичное размещение акций (SPO) на Гонконгской фондовой бирже и привлечь 24 млрд гонконгских долларов ($3,1 млрд). Об этом пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. В рамках SPO компания собирается продать 95 млн акций по 252 гонконгских доллара ($32,5) за штуку. Торги начнутся 23 марта.

Baidu станет очередной китайской компанией, акции которой торгуются в США и которая при этом решает провести дополнительное размещение на более близкой к Китаю бирже. В ноябре 2019 года так сделал китайский интернет-гигант Alibaba — компания тогда привлекла $11,3 млрд. С тех пор так же поступило еще несколько компаний, включая еще одну интернет-корпорацию — NetEase, привлекшую $2,7 млрд. Провести SPO в Гонконге также планируют музыкальный стриминговый сервис Tencent Music Entertainment и видеосервис Bilibili.

О том, что Baidu рассматривает возможность провести вторичное размещение на Гонконгской фондовой бирже, сообщалось еще в январе прошлого года. Позже слухи об этом появлялись из-за введения США более жестких правил для иностранных компаний, акции которых торгуются на американских биржах.

Об истории успеха Baidu читайте в материале “Ъ FM”.

Яна Рождественская