Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменилась средняя стоимость квадратного метра.



Цены на новостройки массового сегмента снова показывают рост — за месяц сразу на 2,5%. Средняя стоимость квадратного метра в сегменте достигла почти 220 тыс. руб., а экспозиция при этом сократилась на 10%. На рынке усиливается дефицит предложения, а его текущий объем сопоставим с показателями ноября 2015 года, когда экспонировалось чуть меньше 12 тыс. лотов, посчитали эксперты компании «Метриум».

По данным брокеров, низкая активность девелоперов обостряет дефицит предложения. На первичном рынке массового сегмента, к примеру, в феврале выведен только один новый жилой комплекс, и в продажу поступило пять новых корпусов в уже реализуемых проектах. Но несмотря на новый объем общее количество экспонируемых квартир в сегменте уменьшается. Заметнее всего сократилось количество многокомнатных лотов — почти на 30%, количество трех- и двухкомнатных лотов — на 13% и 14% соответственно, студий — на 10%.

При этом спрос растет активными темпами. Только в феврале было подписано почти 5,5 тыс. сделок — это на 47% больше, чем в январе, и на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство из них оформляется с привлечением ипотечного кредитования.

По прогнозам экспертов, дефицит в массовом сегменте, возможно, постепенно начнет восполняться, когда на рынок выйдут новые проекты в ощутимом для рынка объеме, а это произойдет, скорее всего, только ближе к концу весны, так как застройщики заинтересованы успеть стартовать до ожидаемого завершения программы льготной ипотеки.