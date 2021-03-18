«Супермаркет» каучуков

«Нижнекамскнефтехим» в апреле планирует запустить производство дивинил-стирольного синтетического каучука и к концу года довести объемы до полной загрузки мощностей — 60 тыс. тонн в год. В январе предприятие уже получило первый брикет нового продукта. Генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов назвал предприятие «супермаркетом каучуков», способным предложить весь спектр необходимых компонентов для производства самых лучших шин на все виды транспорта и виды техники.

«Нижнекамскнефтехим» запускает производство дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК). 25 января 2021 года в 21:00 на новом заводе компания получила первый брикет ДССК. Промышленный выпуск она планирует начать уже в апреле, а концу года довести объемы производства до проектных параметров — 60 тыс. тонн в год. Новое производство уже сейчас на 90% обеспечено кадрами.

«Тестирования пилотных образцов ДССК ведущими мировыми производителями автомобильных шин уже проведены. До конца марта производители шин ожидают получить пробные партии промышленных образцов нового каучука от «Нижнекамскнефтехима» для продолжения тестирования. К концу года завод ДССК намерен сформировать пакет заказов и приступить к работе с полной нагрузкой»,— говорит генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

Под выпуск ДССК «Нижнекамскнефтехим» создал новые промышленные площади. Их проектирование и строительство велось с 1 февраля 2018 года, когда генеральный директор предприятия подписал приказ о создании структурного подразделения «Производство ДССК». В 2019 году после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России на проектную документацию началось возведение корпусов. С тех пор на объекте смонтировали порядка 27 тыс. кубометров конструктивного бетона, около 7 тыс. тонн металлоконструкций, установили 580 единиц оборудования, проложили более 150 км трубопровода.

В итоге производство отвечает всем международным стандартам промышленной и экологической безопасности. Примененная в цехе выделения, дегазации, сушки, упаковки и комплектации ДССК установка очистки воздушных выбросов предотвращает попадание загрязняющих веществ в атмосферу. Установка при высокой температуре окисляет загрязняющие вещества, которые преобразуются в углекислый газ и воду. Таким образом, степень очистки составляет не менее 99%.

До ввода производства ДССК «Нижнекамскнефтехим» выпускал семь видов каучуков. Компания является крупнейшим в мире производителем синтетического изопренового каучука, третьим в мире поставщиком бутилового каучука. В номенклатуре выпускаемой продукции — 120 наименований. В структуре экспортных продаж ведущую позицию занимают синтетические каучуки. Компания экспортирует продукцию более чем в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

«Нижнекамскнефтехим» сегодня однозначно можно назвать «супермаркетом» каучука. Очень мало компаний в мире, которые производят практически всю линейку каучуков. ДССК — это самый последний современный функционализированный каучук 5-го поколения»,— отмечает генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов. «Мы — клиентоориентированная, глобальная компания, которая может предложить весь спектр необходимых компонентов для производства самых лучших шин на все виды транспорта и виды техники»,— заверяет он.

На предприятии уверены, что освоение выпуска ДССК позволит нивелировать падение спроса на синтетические каучуки на мировом рынке, которое наблюдается с 2019 года из-за снижения продаж автомобилей и, соответственно, шин. В 2020 году в связи с мерами по борьбе с коронавирусом ситуация усугубилась, и отгрузки каучука шинным компаниям практически приостановились.

На «Нижнекамскнефтехиме» делают ставку на конкурентные преимущества ДССК. Этот каучук применяется в рецептуре резины протектора шины и обеспечивает ее лучшее сцепление с мокрой дорогой. Также он позволяет экономить топливо, поскольку шины из ДССК имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина и повышается экологичность машины. Именно поэтому шины из ДССК считаются «зелеными». Покрышки с применением этого каучука также отличаются хорошей износостойкостью, морозостойкостью и низким уровнем шума.

В компании ожидают высокий спрос на ДССК, именно поэтому выпуск первого брикета нового каучука на предприятии называют историческим моментом. «Это важный продукт и для “Нижнекамскнефтехима”, и для будущих наших потребителей»,— сказал Айрат Сафин, поздравляя коллектив с очередной производственной победой.