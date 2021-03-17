Бизнесмен сложил полномочия депутата Иркутской области, чтоб не сдавать декларацию

Председатель совета директоров ФСК «Новый город», бывший председатель правительства Иркутской области Александр Битаров досрочно сложил полномочия депутата заксобрания региона на сессии в среду. Свое решение он объяснил большой загруженностью по основному месту работы. Информация о том, что депутат намерен отказаться от мандата на сессии, появилась в местных Telegram-каналах во вторник. В сообщениях говорилось, что решение уйти из заксобрания связано с необходимостью декларировать доходы и собственность. Ранее по этой же причине полномочия слагали депутаты Виктор Круглов и Владимир Матиенко.

Заявление господина Битарова, поступившее в секретариат, зачитал спикер заксобрания Александр Ведерников. В нем, в частности, говорилось, что господин Битаров «готов уступить место новому депутату». Самого Александра Битарова в это время на сессии уже не было.

Избирательная комиссия Иркутской области сообщила, что довыборы по округу №2 (Иркутск), по которому избрался господин Битаров, состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Александр Битаров избирался в заксобрание региона пять раз. Трижды он работал первым заместителем губернатора: в 2004–2005 годах в команде Бориса Говорина, в 2009–2010 годах у Дмитрия Мезенцева, в 2015–2017 годах у Сергея Левченко. В правительстве Сергея Левченко должности губернатора и председателя правительства были разделены, и Александр Битаров занимал пост премьера. Его называют одним из основных спонсоров победы господина Левченко на выборах губернатора Иркутской области. Напомним, в 2015 году коммунисту Сергею Левченко в два тура удалось победить единоросса Сергея Ерощенко.

Об уходе Александра Битарова с поста председателя правительства Иркутской области читайте в материале “Ъ”.

Екатерина Еременко, Иркутск