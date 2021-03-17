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На Кубани ожидаются сильные ливни и град

На территории Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье, в ближайшее время прогнозируется ухудшение погодных условий, сообщило Главное управление МЧС России по региону. В крае ожидаются ливни, грозы и град, ветер усилится до 20 м/с. На реках возможны подъемы уровня воды до опасных отметок.

В связи с ухудшением погоды в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение, уточнили в ГУ МЧС. Силы МЧС функционируют в режиме повышенной готовности, организована работа оперативного штаба, оперативных групп, используется современные информационные ресурсы, в том числе космический мониторинг. МЧС России рекомендует жителям Кубани проявлять бдительность и следить за погодой.

Анна Перова, Краснодар


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