В Ростове гендиректора юридической фирмы заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело возбуждено в Ростове в отношении 31-летней жительницы Ростова, которая является генеральным директором юридической фирмы. Правоохранители подозревают ее в мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, подозреваемая оформляла договоры займа денежных средств, вводя граждан в заблуждение. Она рассказывала им, что в дальнейшем будет покупать топливо, продавать его по завышенной цене, а затем вернет клиентам большие проценты. При этом женщина распоряжалась деньгами по своему усмотрению и проценты не возвращала. Сумма ущерба, который был причинен потерпевшим, составил 4,5 млн руб. «В ходе проведения обыска по местам жительства и работы подозреваемой полицейские изъяли документацию, телефоны, сим-карты, компьютер и ноутбук»,— говорится в сообщении. Устанавливается причастность злоумышленницы к аналогичным преступлениям в Ростовской области.

Наталья Шинкарева