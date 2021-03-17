В апреле в Ярославле начнут наносить дорожную разметку

В Ярославле в марте состоится процедура выбора подрядной организации, которая нанесет дорожную разметку на улично-дорожной сети города, сообщили в пресс-службе мэрии. Начало выполнения работ запланировано на апрель, с учетом погодных условий и состояния покрытия проезжей части.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2021 году на нанесение дорожной разметки в Ярославле выделено 30 млн руб.

В пресс-службе рассказали, что в первую очередь разметка будет нанесена на магистральных улицах с высокой интенсивностью дорожного движения.

«С учетом выделенных средств на улично-дорожной сети города Ярославля работы по нанесению горизонтальной и вертикальной дорожной разметки предусмотрены с применением лакокрасочных материалов. Пластичные материалы будут использованы только в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и вблизи образовательных учреждений»,— уточнил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В пресс-службе отметили, что в рамках ремонта автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также предусмотрены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки с применением пластичных материалов.

Дарья Сабаева