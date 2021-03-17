Темрюкскому комбинату запретили добывать пески на сельскохозяйственных землях

По требованию Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры суд запретил Темрюкскому комбинату строительных материалов добывать пески на Вышестеблиевском месторождении, так как вид разрешенного использования этих земель – для сельскохозяйственного производства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Предприятие добывало на месторождении строительные пески. Прокуратура провела проверку и выяснила, что используемый комбинатом участок предназначен для сельскохозяйственного производства.

По факту выявленных нарушений прокуратура обратилась в Темрюкский районный суд, однако он в удовлетворении требований отказал. Краснодарский краевой суд, в котором прокурор обжаловал решение, согласился с его доводами, отменил решение нижестоящего суда и запретил Темрюкскому комбинату строительных материалов и любым другим лицам добывать недра месторождения.

Ответчик попытался обжаловать запрет, однако вышестоящий встал на сторону истца.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Темрюкский комбинат строительных материалов» зарегистрировано в Темрюке в 2007 году, основной вид деятельности - добыча камня, песка и глины. Уставный капитал компании – 5 млн руб., его 100% владельцем является ООО ИК «Русский Азов». В 2019 году выручка компании составила 89,7 млн руб., чистый убыток – 25 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее по иску прокуратуры суд обязал компанию законсервировать Шепсинское месторождение песчаника, расположенное в Туапсинском районе. Лицензия ООО «Магистраль-Кавказ» на разработку недр истекла летом 2019 года, однако предприятие не провело консервацию месторождения.

Виктория Колганова