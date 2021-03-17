Капремонт Тургеневского моста в Краснодаре проведут в 2022 году

Фото: yuga.ru

Администрация Краснодара объявило аукцион на проведение проектно-изыскательских работ по ремонт моста через реку Кубань в районе ул. Тургенева. Об этом говорится в материалах сайта госзакупок.

Начальная стоимость торгов – 22,1 млн руб. Как следует из конкурсной документации, при разработке проекта от разработчика требуется применить «прогрессивные методы проектирования», в т.ч. предусмотреть использование «передовых строительных технологий», архитектурные решения и новейшие строительные материалы. Кроме того, исполнитель должен применить технические решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Разработку проектной документации необходимо завершить к октябрю 2021 года.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Евгений Беляков рассказал РБК Краснодар, что капитальный ремонт Тургеневского моста планируется провести в 2022 году.

Внеплановый ремонт Тургеневского моста в Краснодаре проводили в 2018 году. В частности, были отремонтированы четыре наиболее изношенных температурных шва. Невыполнение этих работ могло бы привести к тому, что поток транспорта начал бы повреждать уже несущие конструкции путепровода.

Тогда же власти города сообщили о намерениях провести капремонт одной из двух магистралей – Тургеневского или Суворовского моста. В итоге, для проведения ремонтных работ был выбран последний.

Алексей Белянин