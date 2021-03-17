Фермер в Татарстане устроил флешмоб с участием 400 лошадей

Татарстанский фермер Фарит Набиуллин устроил флешмоб с участием 400 лошадей татарской породы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

По данным ведомства, фермер выстроил лошадей так, чтобы с высоты птичьего полета было видно слово «алга» (вперед.— с тат.). Акция была проведена в поддержку программы разведения татарской породы лошадей, которую реализует правительство республики.

По словам господина Набиуллина, для флемшоба место проведения сначала расчистили от снега, затем нарисовали буквы, и ежедневно выпускали табун на выгул. «За неделю до флэшмоба приучали лошадей к овсу, рассыпая его по буквам, они вставали, как надо. На 400 коней понадобилось 10 мешков овса. Овес – их самая любимая еда», — отметил фермер.

Патент на лошадей татарской породы зарегистрировали в феврале 2019 года в госреестре охраняемых селекционных достижений. Животные способны находиться в непрерывном движении 7-8 часов. При этом они могут преодолевать за световой день 100-120 км.

"Ъ-Казань"