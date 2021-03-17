Депутаты ЛДПР потребовали отставки главы Тувы

Фракция ЛДПР Верховного Хурала Республики Тыва потребовала отставки главы региона Шолбана Кара-оола. Как рассказал “Ъ-Сибирь”, руководитель фракции в парламенте Эрес Кара-Сал, соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина парламентарии отправили на сайт правительства, а копию — почтой.

Депутаты провели анализ социально-экономического развития республики за 2007-2020 годы и по выяснили, что «по итогам деятельности правительства за годы руководства Шолбана Кара-оола Тува оказалась на периферии развития России, поэтому дальнейшее пребывание его на должности председателя правительства не допустимо»,— говорится в обращении.

Депутат пояснил, что для подготовки этой информации использовались открытые данные Росстата и официальная информация правительства. Инициаторы обращения указывают, что Тува оказалась по рейтингу качества жизни населения на последнем 85 месте в России. Численность жителей, находящихся за чертой бедности с 37,2% в 2007 году увеличилась до 40,1% в 2018 году, составив 129,9 тыс. человек, сообщают они.

Господин Кара-Сала считает, что за три срока глава региона «не смог переломить ситуацию» в экономике и социальной сфере: «Увеличение бедного населения происходит на фоне роста субсидий, субвенций и дотаций федерального центра. За эти годы федеральная помощь увеличилась в три раза. У нас просто выдающаяся бедность». Депутаты отмечают, что за 2006-2019 годы цена угля выросла в пять раз и превышает цены в соседних регионах более чем в три раза, был ликвидированы ряд предприятий пищевой и легкой промышленности.

Изначально депутаты подготовили обращение накануне визита премьер-министра в Туву, но программа его пребывания была короткой и передать пакет документов не удалось.

В сентябре 2016 года по итогам досрочных прямых выборов главы — председателя правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол получил поддержку почти 86% избирателей при явке 90%. Срок его полномочий истекает в этом году.

Анастасия Вещикова, Красноярск