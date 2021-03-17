Нижегородская область подала заявку на онлайн-голосование на выборах в 2021 году

Центризбирком (ЦИК) проработает заявку Нижегородской области на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в 2021 году. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании 17 марта.

Всего, кроме Москвы, заявки направляли 11 регионов, ЦИК рассмотрит девять из них. «Это те субъекты, где проводился ДЭГ, это Курская область, Нижегородская область, Ярославская область. Кроме них, это Республика Бурятия, Республика Северная Осетия—Алания, Вологодская область, Мурманская область, Рязанская область и город Севастополь»,— рассказала Элла Памфилова (цитата по ТАСС).

Заявку также направлял Санкт-Петербург, но позже отозвал ее. Заявки Воронежской области и Удмуртии заморозили.

Как ранее сообщалось, в 2020 году в Нижегородской области провели онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ. Явка на электронное голосование тогда составила почти 93%, зарегистрировались около 140 тыс. граждан.