В Ярославле супружеская пара перевела мошенникам 1.8 млн рублей

В Дзержинском районе Ярославля произошел еще один случай телефонного мошенничества, в результате которого супружеская пара перевела мошенникам 1.8 млн руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В пресс-службе пояснили, что 68-летней женщине позвонил неизвестный, и представившись сотрудником одного из банков, сообщил о подозрительных операциях на ее банковских счетах. Далее, под предлогом оказания помощи в поимке мошенников, звонивший убедил женщину оформить кредиты и перевести полученные средства на якобы «безопасные счета».

«В течение недели потерпевшая вместе со своим супругом оформили кредиты в нескольких банках Ярославля и перевели денежные средства на указанные им счета»,— уточнили в пресс-службе, добавив, что общая сумма ущерба составила 1. 8 млн руб.

Дарья Сабаева