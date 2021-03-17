Как получить индивидуальный стенд на международной выставке бесплатно. Для предпринимателей-экспортеров Свердловской области

Фото: Эксперт Урал

Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области» среди предприятий малого и среднего бизнеса. Компании, реализующие свои товары и услуги на зарубежных рынках, могут побороться за звание лучших в 11 разных номинациях. Победители будут определены конкурсной комиссией, а торжественное награждение состоится осенью текущего года. Заявки принимаются до 25 марта Центром поддержки экспорта (подразделение Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства). Конкурс проводится при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области и Российского экспортного центра.



Для победителя в каждой номинации предусмотрен приз: сертификат на участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии на территории либо за пределами РФ в 2022 году с индивидуальным стендом.

Фото: Эксперт Урал

«Мы проводим конкурс «Экспортер года» уже седьмой год. Его цель — стимулировать развитие несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Важно показать и поощрить лучшие примеры управления экспортными проектами в малом и среднем бизнесе. С каждым годом на конкурс поступает все больше заявок, число экспортеров растет. В текущем году у нас появилась новая номинация - «Прорыв — впервые в экспорте». Попытать удачу могут компании даже с минимальным опытом», - прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности» (предусмотрены отдельные номинации для микробизнеса, малого бизнеса и среднего бизнеса), «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Трейдер года» (предусмотрены отдельные номинации для микробизнеса, малого бизнеса и среднего бизнеса), «Прорыв — впервые в экспорте» (для начинающих экспортеров), «Прорыв года».

К участию в конкурсе допускаются компании, зарегистрированные в Свердловской области и поставляющие продукцию, товары или услуги на экспорт. Заявка подается в электронном виде: нужно заполнить анкету, размещенную на сайте Российского экспортного центра. На данном этапе у экспортера запрашивается только электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН).

Отбор компаний проводит специально созданная комиссия, в которую входят представители региональных министерства инвестиций и развития, министерства международных и внешнеэкономических связей, иных органов государственной власти, СОФПП, Уральской торгово-промышленной палаты, некоммерческих объединений предпринимателей, а также руководители проектных направлений аналитического центра «Эксперт» и журнала «Эксперт-Урал».

Фото: Эксперт Урал

«Так же, как и в прошлом году, все прошедшие отбор заявки автоматически будут рассмотрены на Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». В прошлом году один из региональных победителей выиграл и федеральный конкурс в своей номинации. Это дополнительная мотивация и серьезное признание для компаний», - добавила руководитель Центра поддержки экспорта Свердловской области Елена Сиятовская.

Центр поддержки экспорта оказывает комплексную поддержку начинающих и действующих экспортеров. В 2020 году благодаря его участию на экспорт была выведена 91 компания. Всего в минувшем году ими заключено 240 экспортных контрактов поставки продукции в 46 стран мира на сумму 26,42 млн долларов США.

Контакты:

Помощь в заполнении заявки - аналитический центр «Эксперт»:

Татьяна Печенкина, тел. 8 (343) 345-03-42 (78), 8922-296-34-76, pechenkina@acexpert.ru

Центр поддержки экспорта Свердловской области:

Наталья Черемина, тел. 8 (343) 288-77-85 (доб.610), export@sofp.ru

Подать заявку на сайте Российского экспортного центра (до 25 марта 2021 года)

Подробная информация на сайте областного фонда по ссылке.