Екатеринбуржец,получивший тяжелые осложнения от COVID-19, вернулся домой после реабилитации

Житель Екатеринбурга Алексей Фоминых, у которого после перенесенного коронавируса диагностировали синдром Гийена-Барре (редкое осложнение с мышечной и суставной слабостью и параличом дыхательного центра), прошел реабилитацию, сообщила пресс-служба фонда святой Екатерины. Лечение оплатил председатель фонда, глава РМК Игорь Алтушкин.

Болезнь проявилась у господина Фоминых спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса. Как сообщила пресс-служба фонда, он должное время был на аппарате искусственной вентиляции легких, похудел на 33 кг и потерял чувствительность мышц и суставов. Алексей Фоминых проходил реабилитацию в клинике доктора Ирины Волковой. За два месяца он смог восстановить работу органов дыхания, мелкую моторику и встать на ноги. В общей сложности он провел в клиниках пять месяцев.

Сейчас Алексей Фоминых планирует заняться плаванием и вернуться к работе. «Я попал сюда в лежачем положении. Из всего тела двигались только руки и часть лица. То, что было, и то, что есть сейчас, — это большая разница. За два месяца из меня сделали человека, хотя было очень тяжело. Каждый день — это преодоление себя, преодоление боли, своего сознания. Подняться по лестнице, встать, сесть — все это было очень сложно. Два-три раза вставал, обливаясь потом, и по полчаса отдыхал. Да, полностью болезнь еще не отступила. Частично парализованы ноги, частично — руки. Тем не менее сейчас я двигаюсь, встаю, обслуживаю себя и не нуждаюсь ни в какой помощи»,— сказал господин Фоминых.

Напомним, в августе прошло года Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой из Магнитогорска, которая сорвалась со скалы в парке «Оленьи Ручьи».

Михаил Мананников