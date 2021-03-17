Экс-сотрудника колонии из Удмуртии осудили за пронос сим-карты для осужденного

Бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-3 УФСИН России по Удмуртии осудили за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он пронес сим карту для заключенного, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Суд назначил мужчине штраф в 20 тыс. руб.

Установлено, что в сентябре 2020 года сотрудник колонии пронес на территорию режимной зоны сим-карту, которую передал одному из осужденных. В результате заключенный получил возможность пользоваться запрещенным предметом. Противоправную деятельность выявили сотрудники собственной безопасности УФСИН по республике.