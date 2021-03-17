В 2020 году на организацию питания школьников Липецка потрачено 280 млн рублей

Расходы на школьное питание за 10 месяцев 2020 года составили 280 млн руб., сообщила пресс-служба горсовета Липецка со ссылкой на данные городской Счетной палаты. По данным аудиторов, 215 млн составили бюджетные средства, 65 млн — родительская плата.

На момент проверки школьников кормили ООО «Смоленская кулинарная компания», ООО «Липецкая оптовая база», ООО «ГК Фьюжен менеджмент» и ООО «Топаз», в восьми школах учреждениях питание было организовано самостоятельно. По данным Счетной палаты, там, где школы готовили еду сами, количество продуктов и выход готовых блюд был больше, чем в школах с операторами питания. Дело в том, что бюджет компенсирует «самостоятельным» учреждениям расходы на коммунальные услуги и зарплату поварам. Кроме того, при выборочной проверке энергетической ценности блюд аудиторы выяснили, что выход блюд по школам значительно ниже рекомендуемых по СанПиН.

Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова рассказал, что мэрия разрабатывает новую конкурсную документацию для определения операторов питания: «Это будет конкурс, скорее всего, с ограниченным участием. Документация будет состоять из стоимостных и нестоимостных критериев. Нестоимостные будут основными». По словам госпожи Бедровой, договор с оператором планируют заключить на 1,5 года, но «пока этот вопрос обсуждается».

Александр Прытков