Дочь «гайвинского стрелка» отсудила у государства компенсацию за незаконное преследование

Орджоникидзевский суд Перми удовлетворил иск дочери Дмитрия Коростелева, известного как «гайвинский стрелок», к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в порядке реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 11 декабря 2019 года полиция возбудила в отношении госпожи Коростелевой уголовное дело по факту небрежного хранения огнестрельного оружия, из которого ее отец совершил убийство и покушение на убийство. После года расследования дело прекратили за отсутствием состава преступления. Госпожа Коростелева потребовала выплатить ей компенсацию за незаконное уголовное преследование в размере 346 тыс. руб.

Представитель прокуратуры признала требования истца обоснованными и просила удовлетворить в разумных пределах. При определении размера компенсации суд учел тяжесть предъявленного обвинения, отсутствие применения к истцу меры пресечения, информацию в средствах массовой информации о совершенном ее отцом преступлении, переживания за свою семью, в связи с чем взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, утром 4 декабря 2019 года в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района 50-летний безработный житель Перми Дмитрий Коростелев несколько раз выстрелил из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу, застрелил женщину и ранил мужчину. После этого он обстрелял проезжавшую мимо машину Росгвардии, при задержании успел ранить одного из росгвардейцев. Проведенной по уголовному делу комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизой установлено, что у обвиняемого имеется хроническое психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения запрещенных уголовным законом деяний.