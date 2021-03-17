МЧС: в Салехарде горит жилой дом

В жилом доме в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома на улице Чапаева, 13 поступило в 13:58. «На момент прибытия наблюдалось горение в квартире на втором этаже с переходом на кровлю дома. Часть жильцов самостоятельно покинули здание, кому-то помогли выйти пожарные»,— отметили в ведомстве.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Все эвакуированные жильцы находятся в автобусах, которые предоставила администрация города.

«Площадь возгорания составляет около 170 кв. м. Тушение пожара усложняется тем, что дом деревянный, поэтому огонь быстро распространялся по пустотам. На месте пожара работают 37 человек и восемь единиц спецтехники»,— добавили в пресс-службе МЧС.