Глава свердловской полиции раскритиковал отдел Алапаевска за неэффективность

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков во время поездки раскритиковал работу отдела полиции Алапаевска за недостаточную эффективность, сообщила пресс-служба свердловского ГУ МВД.

«В подразделении, безусловно, есть положительные аспекты. Вместе с тем, с учетом имеющихся проблемных моментов в оперативно-служебной деятельности коллектива, предупреждения о персональной ответственности за недостаточно эффективную деятельность по защите интересов местных жителей от преступных посягательств получили сразу несколько должностных лиц»,— сказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, причиной критики стала кривая уровня раскрываемости преступлений. С начала года отдел раскрыл 66,9% зарегистрированных преступлений, что на 10,4% меньше, чем в 2020 году. Кроме того, начальник свердловского главка МВД обратил внимание на рост подростковой преступности и деятельность «черных лесорубов».

Визит в Алапаевск для Александра Мешкова является первым выездным мероприятием с начала пандемии коронавирусной инфекции, говорится в сообщении. Всего с момента назначения господин Мешков посетил 23 подразделения территориальных ОВД.

Михаил Мананников