Две жительницы Ижевска расплатились за еду фальшивой купюрой

20-летнюю продавца и 21-летнюю студентку техникума из Ижевска подозревают в покушении на сбыт и сбыте фальшивой пятитысячной купюры (ч.1 и ч.3, ст.30, ч.1 ст.186 УК РФ). Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что одна из подозреваемых обнаруживала в кассе на месте работы купюру с признаками подделки. Она забрала ее с собой, а затем вместе с подругой решила сбыть банкноту. Сначала одна из девушек попыталась расплатиться ей в продуктовом магазине, но продавец определила подделку и вернула ее покупательнице. Затем подозреваемые заказали еду и расплатились за заказ фальшивкой. Курьер принял деньги и выдал девушкам сдачу настоящими деньгами. После подделку обнаружили в кафе, откуда была заказана доставка.