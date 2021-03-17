Индекс промпроизводства в Прикамье незначительно вырос по сравнению с прошлым годом

Индекс промышленного производства в Пермском крае за первые два месяца 2021 года составил 100,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Февральские показатели просели по сравнению с январем: индекс производства в добывающих отраслях уменьшился на 8%, на 7,3% — в энергетике, на 2,3% — в обрабатывающих производствах.

По сравнению с январем-февралем 2020 года на 8,2% уменьшился показатель в сфере добывающих производств, при этом на 28% вырос индекс в сфере водоснабжения и утилизации отходов.