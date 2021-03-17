Инструменты для дальновидных

В результате пандемии люди начали чаще задумываться о том, как защитить заработанное годами. Они стали более склонны к сберегательной модели поведения. За 2020 год клиенты Центрально-Черноземного банка Сбербанка оформили около 500 тыс. договоров рискового страхования и 25 тыс. инвестиционно-накопительных продуктов. О широких возможностях, которые предоставляют людям страховые и инвестиционно-накопительные программы Сбера, рассказывает председатель Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.

Фото: Сбербанк

— В 2020 году жители Черноземья оформили в Сбере почти 500 тыс. договоров рискового страхования. Какой была цифра по Воронежской области и как отличается динамика от прошлых лет? На Ваш взгляд, почему?

— Жители Воронежской области в 2020 году заключили 170 тыс. договоров рискового страхования. Это почти треть от общего количества договоров, заключенных на территории Черноземья. Рост интереса к страхованию мы наблюдаем не первый год: по итогам 2020 года количество договоров, заключенных в Воронеже, выросло на 23 %, по итогам 2019 года — на 7 %. Полагаю, это объясняется ростом финансовой грамотности россиян и тем, что в сложный год пандемии люди начали чаще задумываться о том, как защитить заработанное годами.

Наибольшее количество договоров жители Воронежа заключили по ипотечным страховым программам «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» — 76 тыс. Еще более 70 тыс. человек застраховали банковские карты, 10,5 тыс. оформили страховую защиту от травм, 9,6 тыс. застраховали свои квартиры и дома.

В Сбере сегодня представлена одна из самых широких на рынке линеек рисковых страховых продуктов, с помощью которых можно защитить себя буквально на все случаи жизни. В прошлом году у нас появились программы с выплатами при госпитализации по широкому спектру заболеваний, включая коронавирус, страховая программа с компенсацией затрат на лекарства, продукт для ипотечных заемщиков с защитой от недобровольной потери работы. Также клиентам Сбера доступен онлайн-сервис подбора полисов ОСАГО от 12 страховых компаний. А скоро их можно будет оформить и в наших отделениях. Это, например, уже можно сделать в Белгородской области.

И мы продолжаем работать над тем, чтобы клиентская ценность наших предложений росла. В конце февраля мы предложили клиентам первый страховой продукт по подписке: в мобильном приложении СберБанк Онлайн теперь можно оформить программу страхования от несчастных случаев на срок от одного месяца. В этом году мы распространим модель подписки на всю линейку рисковых страховых продуктов для физлиц.

— Как изменилось отношение бизнеса к страхованию? Некоторые руководители и владельцы компаний говорят о том, что длительные больничные сотрудников сегодня становятся одним из основных рисков. Но готовы ли при этом руководители вкладываться в страховку от коронавируса своих сотрудников?

— К сожалению, культура страхования в России пока недостаточно развита как у людей, так и у бизнеса. Не так часто, как хотелось бы, владельцы и руководители предприятий включают страховые программы в соцпакеты сотрудников, предпочитая мотивировать людей деньгами.

Длительные больничные сотрудников, безусловно, негативно отражаются как на психологической атмосфере в коллективе, поскольку функционал заболевших перераспределяется на других работников, так и на финансовом благополучии самих сотрудников — уровень больничных зависит от стажа работы. Наиболее дальновидные работодатели выбирают инвестиции в здоровье персонала и оформляют страховые программы, которые защищают работников от различных заболеваний и минимизируют их расходы на медицинские услуги. В долгосрочной перспективе это, безусловно, окажет положительное влияние на результаты деятельности компании.

Программа, которую сегодня предлагают корпоративным клиентам «Сбербанк страхование» и «Страховой брокер Сбербанка», — комплексная с широким покрытием рисков. Она предусматривает страховые выплаты в случае госпитализации по большому перечню заболеваний, включая COVID-19. По полису доступны очные и дистанционные медицинские консультации, лабораторные анализы, прием узкопрофильных специалистов и страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, в том числе COVID-19. В программу также входят услуги по подбору клиник и записи на прием к врачу, предоставлению информации о наличии необходимых лекарств в аптеках и возможности их доставки.

— Воронеж вошел в число городов-лидеров по страхованию от киберугроз в 2020 году. Почему именно в нашем городе такой высокий интерес к этому направлению страхования?

— Воронеж — наиболее крупный город Черноземья, в котором сконцентрировано большое количество крупных и средних предприятий. На фоне постоянного роста киберпреступлений — за 2020 год их количество в России выросло более чем в два раза, — а также в связи с переходом на удаленный режим работы бизнес Воронежа осознал масштабы опасности. Предприниматели заинтересованы в сохранении своих информационных систем, защите от вредоносных вирусных программ, в отсутствии технических сбоев в работе.

В свою очередь, мы готовы предложить предприятиям Воронежа оптимальное решение по киберзащите не только программного обеспечения компании, но и корпоративной электронной почты, сайта, облачных сервисов и баз данных. Наша программа позволяет компенсировать потери от несанкционированного списания денег со счета и простоя в результате кибератаки. При этом стоимость договора — от 4 300 руб.

— Бытует мнение, что инвестиции и накопления — прерогатива состоятельных людей. Сбер что-то может предложить обычным жителям Воронежа?

— Накопления для богатых — это распространенный миф. Формировать накопления можно и нужно при любом уровне доходов, и на самом деле это не так сложно, как кажется. В вопросе накоплений более значимую роль играет не размер доходов, а то, с какой регулярностью человек откладывает в сбережения пусть и небольшие суммы. Инвестировать в готовые решения от профессиональных управляющих, копить со страховой защитой и 100-процентной защитой капитала, формировать в комфортном режиме пенсионные накопления — все это возможно с продуктами «Сбер Управление Активами», «Сбербанк страхование жизни» и «НПФ Сбербанка». И в 2020 году эти продукты оформили 25 тыс. клиентов Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

Например, «Сбер Управление Активами» предлагает простые инструменты, которые не требуют специальных знаний. Начинать инвестировать в них можно с совсем небольших сумм: порог входа в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) всего 1 тыс. рублей, в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с готовой стратегией — от 10 тыс. рублей. Суть этих продуктов в том, что ежедневным анализом фондовых рынков занимаются профессиональные финансисты, а операции с ценными бумагами проводятся в соответствии с определенной стратегией, которую выбирает клиент. Самый популярный у клиентов Воронежа инвестиционный инструмент — ИИС с готовой стратегией «Накопительная». Она дает возможность вложиться в облигации государства и крупнейших российских компаний. В 2020 году воронежцы оформили почти 3 тыс. ИИС.

Программы «Сбербанк страхование жизни» помогают формировать финансовую подушку безопасности или копить на долгосрочные цели. Важное преимущество накопительного страхования жизни (НСЖ) в том, что в течение всего срока договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений, а при наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы. За 2020 год жители Воронежа оформили почти 1600 договоров НСЖ.

Растет и интерес клиентов к самостоятельным долгосрочным накоплениям на пенсию — индивидуальному пенсионному плану (ИПП) от НПФ Сбербанка. ИПП позволяет сформировать пенсию желаемого размера за счет самостоятельных взносов в комфортном режиме и инвестиционного дохода. В 2020 году ИПП оформили 460 клиентов из Воронежа.

ИПП доступен всем: минимальный первоначальный взнос составляет 2000 рублей, последующие — 1000 рублей. При этом средства на ИПП никогда не уйдут в минус, поскольку по закону его доходность не может быть отрицательной. А оформить негосударственную пенсию можно будет на 5 лет раньше государственной.