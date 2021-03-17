Инструменты для дальновидных

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Как сохранить сбережения в любых экономических условиях

В результате пандемии люди начали чаще задумываться о том, как защитить заработанное годами. Они стали более склонны к сберегательной модели поведения. За 2020 год клиенты Центрально-Черноземного банка Сбербанка оформили около 500 тыс. договоров рискового страхования и 25 тыс. инвестиционно-накопительных продуктов. О широких возможностях, которые предоставляют людям страховые и инвестиционно-накопительные программы Сбера, рассказывает председатель Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.


Фото: Сбербанк

— В 2020 году жители Черноземья оформили в Сбере почти 500 тыс. договоров рискового страхования. Какой была цифра по Воронежской области и как отличается динамика от прошлых лет? На Ваш взгляд, почему?

— Жители Воронежской области в 2020 году заключили 170 тыс. договоров рискового страхования. Это почти треть от общего количества договоров, заключенных на территории Черноземья. Рост интереса к страхованию мы наблюдаем не первый год: по итогам 2020 года количество договоров, заключенных в Воронеже, выросло на 23 %, по итогам 2019 года — на 7 %. Полагаю, это объясняется ростом финансовой грамотности россиян и тем, что в сложный год пандемии люди начали чаще задумываться о том, как защитить заработанное годами.

Наибольшее количество договоров жители Воронежа заключили по ипотечным страховым программам «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» — 76 тыс. Еще более 70 тыс. человек застраховали банковские карты, 10,5 тыс. оформили страховую защиту от травм, 9,6 тыс. застраховали свои квартиры и дома.

В Сбере сегодня представлена одна из самых широких на рынке линеек рисковых страховых продуктов, с помощью которых можно защитить себя буквально на все случаи жизни. В прошлом году у нас появились программы с выплатами при госпитализации по широкому спектру заболеваний, включая коронавирус, страховая программа с компенсацией затрат на лекарства, продукт для ипотечных заемщиков с защитой от недобровольной потери работы. Также клиентам Сбера доступен онлайн-сервис подбора полисов ОСАГО от 12 страховых компаний. А скоро их можно будет оформить и в наших отделениях. Это, например, уже можно сделать в Белгородской области.

И мы продолжаем работать над тем, чтобы клиентская ценность наших предложений росла. В конце февраля мы предложили клиентам первый страховой продукт по подписке: в мобильном приложении СберБанк Онлайн теперь можно оформить программу страхования от несчастных случаев на срок от одного месяца. В этом году мы распространим модель подписки на всю линейку рисковых страховых продуктов для физлиц.

— Как изменилось отношение бизнеса к страхованию? Некоторые руководители и владельцы компаний говорят о том, что длительные больничные сотрудников сегодня становятся одним из основных рисков. Но готовы ли при этом руководители вкладываться в страховку от коронавируса своих сотрудников?

— К сожалению, культура страхования в России пока недостаточно развита как у людей, так и у бизнеса. Не так часто, как хотелось бы, владельцы и руководители предприятий включают страховые программы в соцпакеты сотрудников, предпочитая мотивировать людей деньгами.

Длительные больничные сотрудников, безусловно, негативно отражаются как на психологической атмосфере в коллективе, поскольку функционал заболевших перераспределяется на других работников, так и на финансовом благополучии самих сотрудников — уровень больничных зависит от стажа работы. Наиболее дальновидные работодатели выбирают инвестиции в здоровье персонала и оформляют страховые программы, которые защищают работников от различных заболеваний и минимизируют их расходы на медицинские услуги. В долгосрочной перспективе это, безусловно, окажет положительное влияние на результаты деятельности компании.

Программа, которую сегодня предлагают корпоративным клиентам «Сбербанк страхование» и «Страховой брокер Сбербанка», — комплексная с широким покрытием рисков. Она предусматривает страховые выплаты в случае госпитализации по большому перечню заболеваний, включая COVID-19. По полису доступны очные и дистанционные медицинские консультации, лабораторные анализы, прием узкопрофильных специалистов и страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, в том числе COVID-19. В программу также входят услуги по подбору клиник и записи на прием к врачу, предоставлению информации о наличии необходимых лекарств в аптеках и возможности их доставки.

— Воронеж вошел в число городов-лидеров по страхованию от киберугроз в 2020 году. Почему именно в нашем городе такой высокий интерес к этому направлению страхования?

— Воронеж — наиболее крупный город Черноземья, в котором сконцентрировано большое количество крупных и средних предприятий. На фоне постоянного роста киберпреступлений — за 2020 год их количество в России выросло более чем в два раза, — а также в связи с переходом на удаленный режим работы бизнес Воронежа осознал масштабы опасности. Предприниматели заинтересованы в сохранении своих информационных систем, защите от вредоносных вирусных программ, в отсутствии технических сбоев в работе.

В свою очередь, мы готовы предложить предприятиям Воронежа оптимальное решение по киберзащите не только программного обеспечения компании, но и корпоративной электронной почты, сайта, облачных сервисов и баз данных. Наша программа позволяет компенсировать потери от несанкционированного списания денег со счета и простоя в результате кибератаки. При этом стоимость договора — от 4 300 руб.

— Бытует мнение, что инвестиции и накопления — прерогатива состоятельных людей. Сбер что-то может предложить обычным жителям Воронежа?

— Накопления для богатых — это распространенный миф. Формировать накопления можно и нужно при любом уровне доходов, и на самом деле это не так сложно, как кажется. В вопросе накоплений более значимую роль играет не размер доходов, а то, с какой регулярностью человек откладывает в сбережения пусть и небольшие суммы. Инвестировать в готовые решения от профессиональных управляющих, копить со страховой защитой и 100-процентной защитой капитала, формировать в комфортном режиме пенсионные накопления — все это возможно с продуктами «Сбер Управление Активами», «Сбербанк страхование жизни» и «НПФ Сбербанка». И в 2020 году эти продукты оформили 25 тыс. клиентов Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

Например, «Сбер Управление Активами» предлагает простые инструменты, которые не требуют специальных знаний. Начинать инвестировать в них можно с совсем небольших сумм: порог входа в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) всего 1 тыс. рублей, в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с готовой стратегией — от 10 тыс. рублей. Суть этих продуктов в том, что ежедневным анализом фондовых рынков занимаются профессиональные финансисты, а операции с ценными бумагами проводятся в соответствии с определенной стратегией, которую выбирает клиент. Самый популярный у клиентов Воронежа инвестиционный инструмент — ИИС с готовой стратегией «Накопительная». Она дает возможность вложиться в облигации государства и крупнейших российских компаний. В 2020 году воронежцы оформили почти 3 тыс. ИИС.

Программы «Сбербанк страхование жизни» помогают формировать финансовую подушку безопасности или копить на долгосрочные цели. Важное преимущество накопительного страхования жизни (НСЖ) в том, что в течение всего срока договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений, а при наступлении неблагоприятных событий компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы. За 2020 год жители Воронежа оформили почти 1600 договоров НСЖ.

Растет и интерес клиентов к самостоятельным долгосрочным накоплениям на пенсию — индивидуальному пенсионному плану (ИПП) от НПФ Сбербанка. ИПП позволяет сформировать пенсию желаемого размера за счет самостоятельных взносов в комфортном режиме и инвестиционного дохода. В 2020 году ИПП оформили 460 клиентов из Воронежа.

ИПП доступен всем: минимальный первоначальный взнос составляет 2000 рублей, последующие — 1000 рублей. При этом средства на ИПП никогда не уйдут в минус, поскольку по закону его доходность не может быть отрицательной. А оформить негосударственную пенсию можно будет на 5 лет раньше государственной.

«Сбер Управление Активами» и «Сбер Инвестиции» - бренды, используемые АО «Сбер Управление Активами» для продвижения своих финансовых продуктов.
АО «Сбер Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбер Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https:/www.sber-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34.
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» Лицензия на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности – добровольное страхование жизни), Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3692 (вид деятельности - добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия.

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