NFT зазвучал в токенах

Илон Маск записал новый трек, превратил его в токен и выставил на продажу. Песня посвящена технологии NFT, которая позволяет закрепить за человеком владение цифровым объектом искусства. Глава Tesla и SpaceX написал, что готов продать свое творение за 420 млн Dogecoin — это примерно $24 млн. Аукцион идет в Twitter. В то же время некоторые пользователи самой известной площадки по продаже NFT-токенов заявили о взломе аккаунтов и краже денег. Сможет ли новый вид искусства преодолеть технические проблемы и стать действительно популярным? Подробности — у Виктории Феофановой.

8 млн просмотров и предложение купить трек более чем за $1 млн — такова промежуточная оценка творчества Илона Маска. Песню про NFT глава Tesla и SpaceX сопроводил видеороликом. Там можно найти все самые известные криптомемы. Вокруг золотой статуэтки крутится неоновая надпись NFT, а ниже — знаменитая фраза HODL — что-то вроде No pasaran для блокчейн-энтузиастов, и изображение собаки породы сиба-ину, которая является символом криптовалюты Dogecoin.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx