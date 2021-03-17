NFT зазвучал в токенах

Илон Маск записал новый трек, превратил его в токен и выставил на продажу. Песня посвящена технологии NFT, которая позволяет закрепить за человеком владение цифровым объектом искусства. Глава Tesla и SpaceX написал, что готов продать свое творение за 420 млн Dogecoin — это примерно $24 млн. Аукцион идет в Twitter. В то же время некоторые пользователи самой известной площадки по продаже NFT-токенов заявили о взломе аккаунтов и краже денег. Сможет ли новый вид искусства преодолеть технические проблемы и стать действительно популярным? Подробности — у Виктории Феофановой.

8 млн просмотров и предложение купить трек более чем за $1 млн — такова промежуточная оценка творчества Илона Маска. Песню про NFT глава Tesla и SpaceX сопроводил видеороликом. Там можно найти все самые известные криптомемы. Вокруг золотой статуэтки крутится неоновая надпись NFT, а ниже — знаменитая фраза HODL — что-то вроде No pasaran для блокчейн-энтузиастов, и изображение собаки породы сиба-ину, которая является символом криптовалюты Dogecoin.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Сами по себе NFT-токены уникальны, и поскольку они основаны на технологии блокчейн, предполагается, что украсть их практически невозможно. Но несколько пользователей одной из самых популярных платформ по продаже цифровых предметов искусства — Nifty Gateway — пожаловались на взлом аккаунтов и кражу денег. Представители сервиса заявили, что подобное невозможно, и объяснили ситуацию беспечностью владельцев кошельков. Но однозначно назвать причину пока нельзя, пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: «Тут появляется сразу несколько таких этапов. Первый — это возможная уязвимость на уровне самого пользователя, его устройства, его программного обеспечения. Второй — на уровне площадки, где происходит обмен токенами, криптовалютами. И третья, наверное, теоретическая пока возможность — на уровне технологий».

Первые коллекции цифровых артефактов появились пять лет назад, но тогда их никто не заметил. Однако уже в 2017-м, сначала криптосообщества, а затем и широкая публика всерьез увлеклись криптокотиками — уникальными картинками, которые продавались за цифровые монеты. Тогда люди готовы были платить десятки, а то и сотни тысяч долларов. Теперь речь идет уже о миллионах, и к концу года цены на некоторые криптоколлекции могут взлететь, как говорится, to the moon, подчеркивает сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис:

«Безусловно, технологически это штука, которая останется с нами надолго с точки зрения ценообразования и того, что происходит в этом году. Если прошлый год был ознаменован DeFi-проектами, децентрализованными финансами, разными пулами ликвидности и так далее, то этот год однозначно за NFT. И я думаю, что достаточно много денег будет потрачено на рынке NFT. А Илон Маск является иконой в принципе для всего криптосообщества, для сообщества предпринимателей. И, конечно, его эта инициатива очень интересна».

Пока же рекорд по продаже NFT-токена принадлежит современному художнику Beeple. На аукционе Christie’s его работа «Каждый день: первые пять тысяч дней» ушла почти за $70 млн.

Анна Никитина