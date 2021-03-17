«Уральские авиалинии» оштрафовали на 30 тысяч рублей за долгий ответ пассажиру

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 30 тыс. руб. за несвоевременное рассмотрение претензии пассажира. По инициативе Свердловской транспортной прокуратуры авиакомпания «Уральские авиалинии» привлечена к административной ответственности.
Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в результате прокурорской проверки доводы заявителя подтвердились, ответ на претензию авиакомпания направила спустя 2 месяца.
В итоге, транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Региональный Роспотребнадзор привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа.