В Петербурге почти 36 тыс. педагогов переболели COVID-19

В Петербурге 35,95 тыс. учителей и сотрудников учебных заведений переболели COVID-19. В настоящее время на больничных находятся 135 преподавателей.

По данным комитета по образованию города, эти данные касаются не только школ, но и других учебных заведений.

От коронавирусной инфекции вакцинированы 13 тыс. сотрудников сферы образования. Как сообщает телеканал «Питер.ТВ», до конца месяца будут привиты еще 3,6 тыс. преподавателей.

Напомним, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 927 новых случаев коронавирусной инфекции. В Ленобласти заболели еще 127 человек.