Сальдированный финансовый результат организаций Удмуртии снизился в 1,6 раза

По итогам 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Удмуртии составил 55 млрд руб. Это почти в 1,6 раза меньше значения за 2019 год, сообщает Удмуртстат. Отметим, что к обозначенным организациям не относятся субъекты МСП, банки, бюджетные, страховые и финансово-кредитные учреждения.

6% показателя приходится на компании из сельских районов Удмуртии. Это треть всех организаций, включенных в статистику. Из них 60% осуществляют деятельность в области сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

Выручка сельских организаций республики за 2020 год составила 41 млрд руб., что на 4% больше, чем в 2019 году. Рентабельность их деятельности выросла с 5,2 коп. до 6,4 коп. с каждого рубля произведенных затрат.

Отметим, что 84% или 125 сельских организаций Удмуртии получили прибыль 3,8 млрд руб. Другие 25 компаний — убыток в 500 млн руб.