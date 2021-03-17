В Ростовской области в феврале количество выданных кредитных карт сократилось на 3,7%

В феврале 2021 года в Ростовской области было выдано более 24,9 тыс. кредитных карт. Этот показатель на 3,7% меньше, чем в феврале прошлого года, сообщает пресс-служба «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ).

В целом в России в прошлом месяце было выдано 830 тыс. кредитных карт, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В Краснодарском крае количество выданных кредитных карт в феврале сократилось на 15,2% (более 33,5 тыс.), а в Ставропольском — увеличилось на 4,3% (более 14,3 тыс.).

Наталья Шинкарева