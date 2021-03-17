Заксобрание Иркутской области приняло закон о трехдневном голосовании под угрозой роспуска

Депутаты заксобрания (ЗС) Иркутской области приняли законопроект о трехдневном голосовании на выборах 26 голосами за при необходимом минимуме 23 голоса. 15 парламентариев проголосовали против изменений в региональное избирательное законодательство. Пакет поправок принимался тайным голосованием, на котором настояла фракция «Единой России». Коммунисты направляли требование в аппарат ЗС о проведении поименного голосования. По регламенту ЗС — когда одновременно заявлено требование и о поименном, и о тайном голосовании — предпочтение отдается тайному.

«Наше предложение по поименному голосованию вызвано в том числе и тем, что у некоторых липкие дрожащие руки иногда попадают не в те клетки, и потом приходится переголосовывать. Ну и чтобы наши избиратели знали, кто их лишил права выбора»,— сказал депутат Антон Романов (КПРФ).

Переголосовывать депутатам приходилось 17 февраля — при рассмотрении пакета поправок в первом чтении. Сначала законопроект не набрал нужного количества голосов, его поддержали только 22 депутата. После перерыва депутат Олег Попов (ЛДПР) заявил, что система не учла его голос. При повторном голосовании законопроект был принят в первом чтении при 25 голосах за.

Перед началом процедуры голосования во втором чтении представитель прокуратуры Ольга Борисова предупредила депутатов, что, если законопроект не будет принят, надзорный орган обратится в суд, потому что речь идет о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным, и прокуратура уже требовала от заксобрания поправки принять, потому что был сорван срок. Заместитель руководителя аппарата ЗС Алексей Петров дополнил госпожу Борисову, что «речь идет о перспективе роспуска, не о какой-то политической демонстрации, а о мере юридической ответственности государственного органа субъекта федерации». Он добавил, что «законодательство устроено таким образом, что каких-то альтернативных санкций не предусматривается».

В итоге принятый законопроект направили на утверждение губернатору региона.

Екатерина Еременко, Иркутск