В Ярославле суд оштрафовал депутата за оскорбление общественника

В Ярославле Красноперекопский районный суд 16 марта взыскал с депутата муниципалитета Дмитрия Петровского в пользу лидера движения «Свободный Ярославль» Андрея Броя компенсацию морального вреда по делу о защите чести и достоинства, сообщили в пресс-службе областного суда.

«Решением Красноперекопского районного суда города Ярославля от 16 марта 2021 года исковые требования Андрея Броя к Дмитрию Петровскому о защите чести и достоинства удовлетворены частично, с Дмитрия Петровского в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в сумме 10 тыс. руб. и судебные расходы»,— сообщили в областном суде.

Андрей Брой на своей станице в социальной сети facebook уточнил, что 16 декабря 2020 года депутат Дмитрий Петровский разместил у себя на странице в социальной сети facebook нелицеприятный пост, касающийся личности господина Броя, чем, как он посчитал, опорочил его честь и достоинство.

Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте», что не согласен с решением суда и будет подавать апелляцию.

Дарья Сабаева