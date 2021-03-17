Новая зона для выгула собак появится в Ленинском районе Самары

Обустройство новой площадки для выгула собак планируется в Ленинском районе Самары. Об этом сообщает городская администрация.

«Новая площадка позволит решить проблему выгула собак. Место расположения обсуждается с жителями»,– говорится в сообщении.

Зону для выгула домашних животных оборудуют по проекту «Содействие». Аналогичная площадка в настоящее время есть в указанном районе на ул. Владимирская, 40. Она была обустроена в минувшем году по инициативе местных жителей. Однако, по словам горожан, таких территорий недостаточно для собаководов.

Георгий Портнов