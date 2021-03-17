Убыток организаций Удмуртии за 2020 вырос в два раза

В 2020 году убыток организаций Удмуртии составил 6,4 млрд руб., что в два раза больше значения 2019 года. При этом удельный вес убыточных компаний уменьшился на 1,4 процентных пункта, сообщает Удмуртстат. Отметим, что к обозначенным организациям не относятся субъекты МСП, банки, бюджетные, страховые и финансово-кредитные учреждения.

Отметим, что выручка компаний от продажи товаров, продукции, и выполненных работ сократилась за год на 21% и составила 662 млрд руб. Сальдированный финансовый результат сократился почти в 1,6 раза — до 55 млрд руб. Рентабельность деятельности также снизилась с 12,2 коп. до 11,1 коп. с каждого рубля затрат.

При этом 78% организаций Удмуртии получили прибыль в 61 млрд руб. Это почти в 10 раз превышает убытки. Половина всей прибыли приходится на организации по добыче полезных ископаемых. Среди убыточных организаций 44% результата приходится на обрабатывающие производства.