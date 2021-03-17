Угольные компании Дона направят на развитие 2,1 млрд рублей в 2021 году

В этом году угольные компании Ростовской области планируют направить на реализацию производственных программ более 2,1 млрд руб., сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Как отмечается в сообщении, Ростовская области отправляет на экспорт до 2,3 млн т. «Согласно прогнозу министерства промышленности и энергетики области, объем добычи угля в ближайшие годы стабилизируется на уровне 5,5 млн тонн в год. При необходимости на перспективных участках к 2030 году возможно поэтапное увеличение ежегодной добычи угля до 8–10 млн тонн»,— сказал заместитель губернатора Игорь Сорокин, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева