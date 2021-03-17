В Ярославской области еще два человека умерли от COVID-19 и 102 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще две смерть от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 102 новых случая заболевания COVID-19. За это же время в области 80 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 17 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 34777 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 33400 человек вылечились. 456 пациентов, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов