Количество выданных нижегородцам новых кредитных карт упало на 13,5%

В Нижегородской области в феврале было выдано около 15,3 тыс. новых кредитных карт, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 13,5% меньше по сравнению с уровнем прошлого года.

Регион оказался в числе субъектов РФ с наиболее резким снижением выдачи новых кредитных карт. Заметнее всего показатель снизился только в Самарской области (-16,6%, до 17,5 тыс. шт.), Краснодарском крае (-15,2%, до 33,6 тыс.) и Саратовской (-14,8%, до 15 тыс.) области.

В России в целом выдача новых кредитных карт сократилась на 5%, до 830 тыс. шт. Сокращение количества выданных карт зафиксировали в большинстве регионов. Наибольший рост выдачи кредиток выявили в Кемеровской области (+12,2%, до 20,5 тыс. шт.), Алтайском (+7,9%, до 16,7 тыс.) и Ставропольском (+4,3%, до 14,3 тыс.) краях.

Анастасия Еремина