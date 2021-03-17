«Девелопмент-Юг» начал строительство школы в микрорайоне Ива

«Девелопмент-Юг» приступил к строительству спортивно-образовательного кластера в экогороде «Погода» в микрорайоне Ива. Как сообщили в компании, новую школу на 1626 детей планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году и безвозмездно передать в администрации города. Президент корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов сообщил, что общая площадь спортивно-образовательного кластера на Иве составит 28 тыс. кв. м. Комплекс будет включать в себя образовательное учреждение, культурно-досуговый центр и плавательный бассейн.

Специализированные классы школы будут разбиты на четыре кластера — медиа и арт, спортивный, естественно-научный и технологический. Внутри кластеров предусмотрены и многофункциональные помещения, которые могут использоваться для изучения нескольких предметов. Для младших школьников предусмотрено помещение для игр с возможностью размещения спальных мест. Фасады школы продолжают концепцию застройки в скандинавском стиле, они будут выполнены в мягких естественных тонах.

Напомним, право комплексного освоения участка на Иве-1 «Девелопмент-Юг» приобрел на торгах в 2008 году. Компания, кроме жилья, должна за свой счет создать там объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передать их муниципалитету. Городу уже переданы детский сад, помещения администрации района, поликлиника и прочие объекты. Изначально девелопер должен был закончить комплексное освоение Ивы в июле 2021 года, но в результате судебных разбирательств «Девелопмент-Юг» и администрация Перми заключили мировое соглашение, по которому кампания должна завершить освоение площадки летом 2024 года.