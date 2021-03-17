СКР в Ярославле возбудил уголовное дело по факту нападения педофила на ребенка

В Ярославле по факту нападения педофила на 13-летнего ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области. Ранее сообщалось, что 16 марта в подъезде одного из многоэтажных жилых домов на проспекте Фрунзе, неизвестный мужчина ударил по голове 13-летнюю девочку, после чего пытался ее изнасиловать.

«По факту произошедшего следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия»,— уточнили в пресс-службе регионального следственного управления.

Дарья Сабаева