В ХМАО готовятся к снятию ограничений на проведение спортивных соревнований

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) снимут введенные из-за коронавируса ограничения на проведение всех спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план, сообщила пресс-служба правительства округа. Соответствующие уточнения в постановление губернатора готовит департамент физкультуры и спорта ХМАО совместно с региональным управлением Роспотребнадзора. Сейчас в округе проводятся только спортивные мероприятия для формирования сборных муниципальных и региональных команд.

Напомним, режим самоизоляции для людей старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, беременных и граждан с пониженным иммунитетом в Югре продлен до 31 марта. В регионе идет массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 16 марта, в округ поступило более 63 доз вакцины. Первым компонентов вакцины привито более 54,4 тыс. человек, еще более 38,2 тыс. человек завершили вакцинацию.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 53 074 случая COVID-19. Более 51,3 тыс. человек выздоровели, еще 775 пациентов скончались.

Михаил Мананников