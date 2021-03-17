Ростовских чиновников наказали за недостаточный контроль конкурсов на размещение киосков

Начальнику управления торговли и бытового обслуживания администрации Ростова Константину Тихонову и заместителю главы администрации Светлане Камбуловой объявлены взыскания за то, что на аукционе по размещению нестационарных торговых объектов (НТО) один из лотов, на ул. Сержантова, был разыгран на пешеходной зоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Как отмечается в сообщении, предприниматели, которые выиграли конкурс, смогут получить компенсационное место для киоска. «Мною дано поручение срочно исключить из Схемы организации нестационарной торговли города все места, предназначенные для организации общественных пространств на всей территории города»,— сказал глава городской администрации Алексей Логвиненко, его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в апреле городская Дума рассмотрит требования к внешнему виду киосков.

Наталья Шинкарева