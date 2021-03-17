ФСБ задержала наркокурьеров с 40 кг наркотиков в Красноярском крае

Сотрудники управления ФСБ России по Красноярскому краю задержали двух наркокурьеров, у которых изъяли 40 кг синтетических наркотиков. Емельяновский райсуд приговорил их к восьми годам и восьми месяцам колонии, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Преступников обнаружили в гостинице Емельяновского района. Они работали оптовыми курьерами одного из федеральных интернет-магазинов, где продавались наркотические средства. Осужденные организовали доставку запрещенных веществ из Забайкальского края для того, чтобы реализовывать их в регионах Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. «Оплата за оказанные услуги осуществлялась в биткоинах, затем криптовалюта выводилась на «Qiwi» кошельки и уже после денежные средства поступали на банковские карты злоумышленников»,— уточняет пресс-служба.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

Екатерина Лукашевич